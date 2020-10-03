Çalık Enerji'den Senegal'de yeni proje - Son Dakika

Çalık Enerji, Senegal'in en büyük ve ilk kombine çevrim santrali olacak Cap des Biches Kombine Çevrim Santrali'nin anahtar teslim ihalesini kazandı.

Çalık Enerji, GE (General Electric) ve West African Energy, Senegal Ekonomik Planlama ve İşbirliği Bakanı Amadou Hott ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas'ın katılımıyla başkent Dakar'da bir otelde düzenlenen programda, proje için imza attı.

Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yücekal, burada yaptığı konuşmada, Senegal'in yerel kaynakları kullanma kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek 300 MW büyüklüğündeki projenin mühendislik, tedarik ve inşaat yüklenicisi olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda olduğu gibi Senegal'de de son teknolojiyi kullanarak enerji verimliliğini, çevre ve iş sağlığıyla güvenliğini üst düzeyde dikkate alarak çalışmalara başlayacaklarını belirten Yücekal, şunları kaydetti:

"Cap des Biches Kombine Çevrim Enerji Santrali Projesi'ni Senegal ile gerçekleştireceğimiz, uzun yıllar sürmesini umduğumuz iş birliğimizin ilk adımı olarak görüyoruz. Anahtar teslim güç sistemleri alanında sahip olduğumuz tecrübelerimizi Senegal'in gazdan enerji ve yerelleşme vizyonuyla birleştirerek birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz."