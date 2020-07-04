Çalık Hekimhan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hekimhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çalık, ilçedeki temasları kapsamında Hasançelebi'deki Ermaden tesisini ziyaret etti.

Demir cevheri zenginleştirme ve paletleme tesisi hakkında bilgi alan Çalık, bu yatırımın milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Çalık, şunları kaydetti:

"Hekimhan'ın demir çeliği Hekimhan, Malatya ve Türkiye için çok önemli. 'Eğer bir işletme açılacaksa Malatya'da ve Hekimhan'da olmalı' dedik. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, 'Siz hiç merak etmeyin, işletme burada olacak' dedi. Yapmış olduğumuz girişimler ve Erdemir'in yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Erdemir, Hekimhan'a yaklaşık 3 milyar liralık yatırımı kazandırıyor. Burada bin kişiye istihdam sağlanacak. Hekimhan demir cevheri zenginleştirme ve paletleme tesisinin yatırımı başladı."