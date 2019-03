Çalık, İmamoğlu'nu Çocuklarla İstanbul'a Uğurladı

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü Belediye Başkanı aynı zamanda İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, Yaşam Vadisi'nde çocuklarla bir araya geldi.

"Beylikdüzü'nde yaptığınız her güzel şey artarak devam edecek"



Çalık, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'daki diğer çocuklara hizmet etmek üzere uğurladıklarını belirterek, "Beylikdüzü'nün evlatları buruk bir sevinçle buradan sizi İstanbul'a uğurluyor. Biz sizin burada çocuklarla ektiğiniz fidanları çocuklarla büyüteceğiz başkanım. Beylikdüzü'nün çocukları, gençleri ve evlatları sizi çok seviyor. İstanbul'un da yapılacak çok işleri olduğunu çocuklarımıza anlattık. İstanbul'da hiçbir çocuğumuz eksik kalmayacak. Ekrem ağabeyleri, Ekrem amcaları, onların en mutlu şekilde yaşayacakları mekanları, ortamları hazırlayacak. Onlar için de ağaç dikecek, Yaşam Vadileri yapacak, analarına ve babalarına hizmet üretecek. İstanbul'un da size ihtiyacı var başkanım, yolunuz açık olsun. Burayı da merak etmeyin burada yaptığınız her güzel şey artarak devam edecek. Biz çocukların sevgisine ve gücüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu şehrin çocukları için mücadele edeceğim"



Çocukların sevgisinden beslendiğini ve onlar için çalışacağını belirten İmamoğlu ise, "Sizi çok seviyorum çocuklar. Dünyanın en güzel şeyi çocukların da sizi sevmesi herhalde. Hayatımda bu kadar beslendiğim bir sevgi olmadı. Bu kadar sıcak, içten, karşılıksız hatta içine bazen özledim deyip gözyaşı da katıyorlar ya bu kadar bağ kuruyor olmak inanılmaz. Allah'ım bütün dünyadaki çocukları korusun. Bütün anneler biliyorki çocukların kokusu cennet kokusudur. O güzel kokuyu bu şehrin yöneticisi olarak her zaman hissetmek ve bu şehrin çocuklarını eşitlemek istiyorum. Çocuklar için çok büyük mücadele vereceğim. Çocukların sevgiyle ben Beylikdüzü'nde büyük tecrübeler edindim ve bu sevgiyi bütün İstanbul'a yaymak istiyorum. Arkamdaki en büyük enerji siz Beylikdüzü halkısınız ve hepimiz iyi ki varsınız" dedi.



Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu'da hamsi şenliği



Yaşam Vadisi'nde çocuklarla bir araya geldikten sonra Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı Mahallelerindeki vatandaşlara kilolarca hamsi servis edildi. Izgaranın başına geçip kendi elleriyle vatandaşlara ekmek arası hamsi hazırlayıp ikram eden Çalık, vatandaşlarla sohbet edip güzel havanın tadını çıkardı. - İSTANBUL

