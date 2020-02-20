Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi - Son Dakika Ekonomi

Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi

25 dakika önce

Ahmet Çalık, Japonya'nın "Altın Işıklar, Yükselen Güneş ve Boyun Bağı" adı verilen en önemli devlet nişanını Tokyo'da düzenlenen törenle aldı.

Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi, System.String[]

Ahmet Çalık, Japonya'nın "Altın Işıklar, Yükselen Güneş ve Boyun Bağı" adı verilen en önemli devlet nişanını Tokyo'da düzenlenen törenle aldı. Japon Mitsubishi ile 30 yıldır ortak olan Çalık, SECOM ile yeni bir ortaklığa daha başladı. Çalık'ın hedefi Japonlarla dünyada büyümek.

Ahmet Çalık, Japonya, Japon, Tokyo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bedelli askerlik yapacak işçi kıdem tazminatı alabilecek
SGK'dan milyonlarca işçiyi sevindiren haber! Bu meslekleri yapanlar erken emekli olacak Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü Rekabet Kurulu; Denizbank, TEB ve QNB Finansbank`ın ortak ATM kullanmasına süresiz muafiyet verdi

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 05:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]