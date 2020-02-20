Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi
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Ahmet Çalık, Japonya'nın "Altın Işıklar, Yükselen Güneş ve Boyun Bağı" adı verilen en önemli devlet nişanını Tokyo'da düzenlenen törenle aldı.
Ahmet Çalık, Japonya'nın "Altın Işıklar, Yükselen Güneş ve Boyun Bağı" adı verilen en önemli devlet nişanını Tokyo'da düzenlenen törenle aldı. Japon Mitsubishi ile 30 yıldır ortak olan Çalık, SECOM ile yeni bir ortaklığa daha başladı. Çalık'ın hedefi Japonlarla dünyada büyümek.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:51
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