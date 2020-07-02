Çalık'tan yeni adliye binası açıklaması - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Askeri Hastanenin olduğu alana yeni adliye binasını yapacaklarını belirtti.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, yeni adliye binası için sürecin başladığını aktardı.

Yeşiltepe'de, Askeri Hastanenin olduğu alana yeni adliye binası yapacaklarını kaydeden Çalık, şunları kaydetti:

"Askeri Hastanenin bulunduğu alanın Malatya Büyükşehir Belediyesine devri yapılmıştı. Yeşiltepe'nin daha da gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğümüz Askeri Hastanenin yerine adliye binasını yapalım istedik. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanımız ve Adalet Bakanımız ile görüştük. Süreci tamamen başlattık. En kısa sürede Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın imzasıyla birlikte devri Adalet Bakanlığımıza yapıp, adliye binamızın sürecini başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."