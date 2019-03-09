Son Dakika Haberleri: Çalık, "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri"Nde Kız Öğrencilerle Buluştu

Çalık, "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri"Nde Kız Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" etkinliğinde kız öğrencilerle bir araya geldi.

Çalık,
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" etkinliğinde kız öğrencilerle bir araya geldi.

Çalık, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürlüğünce, KYK Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunda yapılan etkinliğe konuşmacı olarak katılarak, öğrencilere hayat tecrübesini anlattı.

Yaşadığı zorlukları ve bunların nasıl üstesinden geldiğini paylaşan Çalık, "Bir kadın, istediğinde tüm zorlukları aşabilir. Sizlerle hep birlikte zorlukları aşacağız ve bugünün gençleri olarak sizler, yarının anneleri olup toplumu daha ileriye taşıyacaksınız." dedi.

KYK İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise etkinliğe katılımı için Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:46 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan Bu Lisenin Mezunları İşsiz Kalmıyor

Bacanağı Cezaevine Girince Baldızının Evinde Kalıp Küçük Kızını İstismar Etmiş Kız Öğrenci Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalık, "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri"Nde Kız Öğrencilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]