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Çalıkuşu Semt Merkezi yola çıkıyor - Son Dakika

Çalıkuşu Semt Merkezi yola çıkıyor

10.12.2021 09:03
Çalıkuşu Semt Merkezi yola çıkıyor

Başkan Selvitopu, bu tesisleri özellikle kadınların yoğun olarak kullandıklarını hatırlattı.

Karabağlar Belediyesi'nin, özellikle kadınları toplumsal yaşama katmak ve hizmeti vatandaşların ayağına götürmek amacıyla yaşama geçirdiği semt merkezlerinin sayısı hızla artıyor. Bu anlayış doğrultusunda Çalıkuşu Mahallesi'nde yapılacak semt merkezinin ihalesine gelecek günlerde çıkılacak.

750 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak 2 katlı merkezin bodrum bölümünde taziye salonu, zemin katında idari birimler ve kurs salonu, 1. katında 3 derslik, en üst katında da seminer salonu, 1 derslik ve teras bölümü yer alacak.

Yoğun talep

Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yapım ihalesini gelecek ay içinde gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Katıldığımız hemen her etkinlikte bizlere yoğun olarak semt merkezi talepleri iletiliyor. Biz de elimizden geldiğince bunları karşılamak için gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu merkezler Karabağlar'a değer katıyor. Özellikle, çeşitli gerekçelerle evlerinden çıkamayan kadınlarımızın toplumsal yaşam içinde yer almalarını sağlıyor" dedi.

Geçen haftalarda Ali Fuat Erden Mahallesi'nde 17. semt merkezini hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu merkezlerimizi ilçemizi tamamına, tüm mahallelerimize yayma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi, Çalıkuşu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çalıkuşu Semt Merkezi yola çıkıyor - Son Dakika


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