Çalıların arasına poşet içinde saklanan 1 kilo esrar bulundu - Son Dakika

Çalıların arasına poşet içinde saklanan 1 kilo esrar bulundu
12.10.2020 11:39
SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, çalıların arasına poşetle koyulan 1 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, çalıların arasına poşetle koyulan 1 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Söğütlü Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Söğütlü Akgöl Mahallesi mezarlık mevkisinde arama yaptı. Çalılık alanda poşet içine gizlenen, 10 litrelik plastik bidona konulan 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evde oturan T.Y., gözaltına alınırken, kardeşi H.Y.'nin ise arandığı öğrenildi. T.Y., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağdı Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı