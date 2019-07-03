Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı
42 dakika önce
Elazığ'da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:02 Kaynak: İHA
'da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Sedeftepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu şahıslar takibe alındı. Takip sonucu 4 şüpheli kazı alanında drone destekli operasyonla suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 1 metre 70 santim genişliğinde bir alanda, 7 metre derinlikte kazı yaptıkları ortaya çıktı. Olay yerinde ekipler, 51 metre elektrik kablosu, kırıcı, manivela, kazma, kürek ve kazı alanında biriken suyu tahliye etmek için kullanılan dalgıç pompa ele geçirdi.
Ayrıca şüphelilerin elektriği yakın bir evden kaçak yollarla aldıkları tespit edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ
Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar
Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı
Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi