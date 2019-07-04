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Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı

50 dakika önce

Elazığ'da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı.

Elazığ'da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sedeftepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu şahıslar takibe alındı. Takip sonucu 4 şüpheli kazı alanında drone destekli operasyonla suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 1 metre 70 santim genişliğinde bir alanda, 7 metre derinlikte kazı yaptıkları ortaya çıktı. Olay yerinde ekipler, 51 metre elektrik kablosu, kırıcı, manivela, kazma, kürek ve kazı alanında biriken suyu tahliye etmek için kullanılan dalgıç pompa ele geçirdi. Ayrıca şüphelilerin elektriği yakın bir evden kaçak yollarla aldıkları tespit edildiği öğrenildi.
(İHA)
Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:20 Kaynak: İHA
Jandarma, Elazığ, Güncel
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