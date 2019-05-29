Son Dakika Haberleri: Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu
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Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu

4 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alana düştüğü ileri sürülerek arama kurtarma çalışması başlatılan kişinin yerine, yaban domuzu bulundu.

Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alana düştüğü ileri sürülerek arama kurtarma çalışması başlatılan kişinin yerine, yaban domuzu bulundu.
Kervansaray Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki seyir tepesinde şehir manzarası seyreden vatandaşlar yaklaşık 30 metre yükseklikten çalılık alana bir kişinin düştüğünü ileri sürerek durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, çalılık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında hiçbir kişiye rastlanmadı. Bu sırada, çalılıkların içinden bir yaban domuzunun hızla uzaklaştığı görüldü.
Ekipler aradıkları kişinin yerinde domuzun olduğunu fark edince çalışmayı sonlandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:13 Kaynak: AA
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