Son Dakika Haberleri: Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Yangın akşam saatlerinde Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar çalılık alanda yangına sebep oldu. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri Gülüç Belediyesi ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Gülüç Belediyesi ekipleri yangına bir itfaiye aracı ile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yangın mahaline gelerek çalışmaları bizzat koordine etti. Çıkan yangında çalılık alan yanarken, mahalle sakinleri yangını evlere sıçramadan söndürülmesini sağlayan Başkan Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gülüç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'nın köklü kestane şekeri markası Kafkas konkordatodan çıktı
Türkiye erken seçimemi gidiyor? CHP'den "Biz hazırız" açıklaması geldi Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 21:00:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]