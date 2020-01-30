Çalımbay'a sürpriz doğum günü - Son Dakika
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Çalımbay'a sürpriz doğum günü

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın doğum gününü kutladı.

Çalımbay'a sürpriz doğum günü, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın doğum gününü kutladı.


2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. 2 Şubat'ta kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile maçı olması nedeniyle Çalımbay'la bugün bir araya gelen Sivas Valisi Ayhan, deneyimli teknik adamın doğum gününü kutlayarak, ilkokul diplomasını hediye etti.


Kendisi için hazırlanan Sivasspor logolu pastayı üfleyen Çalımbay, Vali Ayhan'a teşekkür etti.


Vali Ayhan, 2 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Gazişehir FK - Sivasspor maçında kırmızı-beyazlı sporcuların maçı kazanarak Çalımbay'a en güzel hediyeyi vereceklerine inandığını söyledi.


Programda Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar da yer aldı. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
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