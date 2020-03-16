Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Berabere biter diye düşünüyordum ama maalesef geçen hafta yaptığımız hata gibi hata yaparak gol yedik" dedi.



Süper Lig'in 26. haftasında Sivaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Çalımbay, dünyada yaşanan olaylardan dolayı futbolcuları oyuna konsantre etmekte zorlandıklarını söyledi.



Yenmeleri halinde büyük avantaj yakalayacaklarının bilincinde sahaya çıktıklarını dile getiren Çalımbay, "Oynadığımız oyunla, bu galibiyetin olmayacağı ortaya çıktı. Benim de beklemediğimiz futbol oynadık. Bazı arkadaşlar beklentimin altında oynadı. Bu kadro sürekli oynayan bir kadro, dar bir kadro, sakatları bol olan bir kadro, bu sıkıntıları yaşayacağız. Antalyaspor daha istekli arzuluydu. Daha çok mücadele ettiler. Bizde az da olsa pozisyonlar yakaladık, onları değerlendiremedik. Berabere biter diye düşünüyordum ama maalesef geçen hafta yaptığımız hata gibi hata yaparak gol yedik. Kalan 8 maçımızı da iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



"Oyuncuları konsantre etmemiz gerekiyor"



Bu ortamda kimsenin kendini futbola veremediğini, taraftarsız olunca konsantrenin daha da düştüğüne değinen Çalımbay, "Futboldan daha önemli o olay. İnşallah bir an önce bitmesini istiyoruz. O zaman maçlar da daha zevkli olacak. Deplasman takımı için seyirci olmaması avantaj deniliyor ama bazen de dezavantajlı. Seyirci olsa teknik direktörlere çok iş düşüyor. Oyuncuları konsantre etmemiz gerekiyor. Kafalarında soru işaretiyle oynuyorlar, 'Bundan sonra ne olacak' diye düşünüyorlar. Sorularla geçti bu haftalar. Konsantre düşüktü" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA