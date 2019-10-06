Son Dakika Haberleri: Çalımbay: "Çok iyi oynadık"
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Çalımbay: "Çok iyi oynadık"

32 dakika önce

- Çalımbay: "Çok iyi oynadık"SİVAS - Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

- Çalımbay: "Çok iyi oynadık"

SİVAS - Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Daha önce yaptıkları toplantılarda ligde oynadıkları son 4 maçın çok önemli olduğunu futbolculara söylediğini belirten Çalımbay, "Bu 4 maçtan gayet iyi bir şekilde çıktık. Ankaragücü maçının da çok zor olacağını biliyorduk. Maçın başında da çok şansız bir gol yedik. Telafi edecek süremiz vardı ve telefi de ettik. İyi bir galibiyet aldık, iyi de mücadele ettik. Çok iyi oynadık ve iyi de pozisyonlara girdik. Biz yeni bir takımız. Yeni arkadaşlarımız var. Sakat olan arkadaşlarımız var. Buna rağmen çok iyi bir hava yakaladık ve bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün de iyi bir galibiyet aldık. Konum olarak çok iyiyiz ama önemi olan ligin sonundaki konum ve istikrar. Devre arasında 1-2 transfer yaparak eksikliklerimizi giderirsek ligi çok iyi bir yerde bitirmek için gayret edeceğiz" dedi.

Çalımbay: Çok iyi oynadık

Rıza Çalımbay, Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
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