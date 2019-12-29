Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Daha güçlü duruma geleceğiz" dedi.



Süper Lig'in 17. haftasında DG Sivasspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek devreyi lider tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe karşısında takımın oyun disiplinini bozmadan oynadığını söyledi. Çalımbay, "Göztepe iyi bir takım. Zor olacağını biliyorduk ve öyle de geçti. Çok dikkatli oynadık çünkü oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara sahiplerdi. Maçın başından sonuna kadar ne söylediysek takımımız onu yapmaya çalıştı. İyi mücadele ettik ve değişikliklerimiz de etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık. Bu bizim için çok önemliydi ligin ikinci yarısı için. Devre arası çalışarak hem de takıma takviye yaparak daha güçlü bir duruma geleceğiz" diye konuştu.



"Çok da güzel gol attık"



Maçın ikinci yarısında daha güzel işler yaptıklarını vurgulayan Çalımbay, "Daha da tempoyu arttırdık, daha çabuk oynamaya başladık. Oyunun yönünü değiştirmeye çalıştık. Çok da güzel gol attık. İkinci yarı bizim açımızdan daha iyi oldu" açıklamasında bulundu.



"Transfer yapmamız lazım"



Transferle ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, çok fazla transfer yapmayacaklarını ve alınacak oyuncuların eksiklikleri gidererek, takıma uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Ligin asıl olarak ikinci yarıda başlayacağını kaydeden Çalımbay, "Bütün takımlar takviye yapacak, bütün takımlar daha fazla hazır olacak maçlara. İkinci yarıda telafisi olmayacak maçlar oynayacağız. Bunun için transfer yapmamız lazım" şeklinde konuştu.



"Şehrimize güzel şeyler verelim"



Çalımbay, son olarak taraftardan ve yönetimden çok memnun olduğunu belirterek, "Manevi yönden desteğimiz mükemmel. Bütün iş bize kaldı. Yapacağımız tek şey elimizden gelen her şeyi yapıp, ilk yarıda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmamız gerekiyor ki, şehrimize güzel şeyler verelim" dedi. - SİVAS