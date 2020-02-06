Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi - Son Dakika Spor

Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi

6 saat önce

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kupa ve lig maçı saatlerinin yanlış olduğunu belirterek, "Sıkıştırılmış program takımları zorda bırakan bir program, çok sağlıklı bir program değil" dedi.

Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi, System.String[]

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kupa ve lig maçı saatlerinin yanlış olduğunu belirterek, "Sıkıştırılmış program takımları zorda bırakan bir program, çok sağlıklı bir program değil" dedi.


Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, maç saati ve gününün yanlış olduğunu eleştirdi. Eleştirilerine devam eden Çalımbay, "Zamansız kötü ayarlanmış bir maç günü ve saati. İkinci maç da aynı şekilde yapılmış. İki takıma da yazık. 20.30'da Sivas'ta maç oynamak zor, hava soğuyor. Maçın o saatte oynanması yanlış. Anlayışlı olunması gerekiyor. Maç saatlerinin iyi ayarlanması gerekir. Çok hatalılar. İkinci maçın saatini değiştirirlerse iyi olur" diye konuştu.


"Sağlıklı değil"


Maçın iki takım açısından da hazırlık maçı gibi geçtiğini dile getiren Çalımbay, "İki takım da az forma şansı bulan, oynamayan oyuncularını oynattı. İkinci yarı pozisyon vermedik. Baskı yedik, onu da kabullendik. Girdiğimiz net pozisyonu değerlendiremedik. Ligde yukarıya oynayacağız. 1,5 gün sonra yine maçımız var. Bizim için önemli ve kritik. Kupa maçının ardından 2 gün sonra Trabzonspor ile oynayacağız. Sıkıştırılmış program, takımları zorda bırakan bir program. Çok sağlıklı bir program değil. En azından kupa maçının saatini değiştirsinler karda kışta. Olmadı Başakşehir maçını saat 16.00'a almışlar, bari onu da 20.00'ye alsınlar" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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