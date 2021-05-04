Çalımbay, en uzun seriyi tekrar yakaladı

Sivasspor'un başında çıktığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrar yakaladı.

Süper Lig'in 39. haftasında Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, Gaziantep maçından 3 puan alarak, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı. Sivasspor'un başında çıktığı son 16 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet görmeyen ve bu mücadelelerde 9 galibiyet, 7 beraberlik alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay hedefine ulaştı ve teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrar elde etti.

"Atom Karınca" lakaplı teknik adam, 2005'te Beşiktaş'ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmemezlik serisini yakalamıştı. - SİVAS