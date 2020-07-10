Çalımbay: "Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor" - SİVAS - Son Dakika

Çalımbay: "Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor" - SİVAS

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından galip ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından galip ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 31. haftasında sahalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybettiklerini anımsatarak, karşılaşmada çok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini aktardı.

Ligdeki en zor maçların küme düşmeme mücadelesi gösteren takımlarla olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Herkesin favori dediği maçlar değişik şekilde bitebiliyor. Onun için maalesef maçın ilk yarısında istediğimiz şekilde oynayamadık ama ikinci yarı gerçekten iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreç geçirdiklerine dikkati çeken Çalımbay, "Şimdi kalan 3 maç var. Şu anda baktığımızda üçüncüyüz. Ligi iyi bir yerde bitirmek için her şey bize bağlı." açıklamasında bulundu.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Onlar için de önemli bir maç. Onlar da yaklaşmak ve potaya girmek istiyor. Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor, başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz, zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz. Ligde zaten sıradan takım kalmadı, her maç zor. Fenerbahçe maçında bütün arkadaşların artık kendisini vermesi gerekiyor. Bunların hepsini her maç söylüyoruz arkadaşlara ama bazen istediklerimiz olmuyor. Bu maçta her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu maç bizim için belki de bu sezonun en önemli maçı. İnşallah futbolcularımız da farkındadır."

"İdeal 11'imizle sahaya çıkamadık"

Sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadıklarını belirten Çalımbay, oyuncularda bir bıkkınlık ve bezginlik olduğunu anlattı.

Kırmızı-beyazlı ekibin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Çalımbay, "Biz kimsenin beklemediği şeyleri yaptık. Bizim kadromuz öyle geniş bir kadro değil. Bizden 2-3 tane oyuncu sakatlandığında çok etkileniyoruz. Örneğin Hakan Arslan'ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi. Elimizdeki imkanlarla buraya kadar çok iyi bir şekilde geldik." ifadelerini kullandı.

Takıma destek veren taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu sürece kadar sahamızda hiç maç kaybetmiyorduk. Bundaki en büyük etken tabii ki taraftardı, taraftarsız oynamak hakikaten bizim için çok dezavantaj oldu. Gerçekten onların desteği muhteşemdi. Şimdi biz onlarla buluşamıyoruz, göremiyoruz. Onlar da bize destek veremiyorlar ama yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldiysek, başarılı bir grafik yakaladıysak en büyük pay sahiplerinden bir tanesi muhteşem taraftarımızdı. Son maçlarımız seyircili oynanacak denmişti ama oynanması biraz zor galiba."

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çalımbay: 'Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor' - SİVAS - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 00:21 Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
00:21
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 01:26:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalımbay: "Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor" - SİVAS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]