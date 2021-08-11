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Çalımbay: "Final niteliğinde maç olacak" - Son Dakika

Çalımbay: "Final niteliğinde maç olacak"

11.08.2021 18:23

- Çalımbay: "Final niteliğinde maç olacak" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Tek düşüncemiz kazanmak" "Her kulvarda iyi gideceğimize inanıyorum" UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.

- Çalımbay: "Final niteliğinde maç olacak"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Tek düşüncemiz kazanmak"

"Her kulvarda iyi gideceğimize inanıyorum"

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bizim için çok önemli final niteliğinde bir maç bu, her türlü maça hazırız. Tek amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Sahada kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş müsabakasında yarın oynayacakları Dinamo Batumi maçı öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, Dinamo Batumi takımının çok iyi bir rakip olduğunu belirterek, "Herkes kağıt üzerinde karşılaşmalara farklı bakıyor. Zayıf, takım, zayıf ülkenin takımı diye bakıyorlar. Ama öyle değil. Dinamo Batum takımı iyi bir takım şu anda kendi ülkesinde lider ve 22. lig maçını oynadı. Maç temposu olarak bizden çok daha hazırlar. Özelikle bu takım deplasman takımı, deplasmanda çok iyi oynayan bir takım bu özeliklere sahip oyuncuları var. Tehlikeli bir takım bunların hepsini biliyoruz. Buna göre de önlemimizi alacağız" dedi.

"Final maçı gibi bir maç olacak"

Dinamo Batumi ile yapılacak rövanş maçının kolay olmayacağını ifade eden Çalımbay, "Mücadele etmezsek, oyunda hep kalmazsak, oyun disiplinimiz bocuk olursa sıkıntı yaşayabileceğimiz bir maç olur. Bana göre çok zor ve çekişmeli bir maç oynayacağız. Gelenler için de çok mücadeleci final maçı gibi bir maç olacak. Biz böyle maçların hepsine milli maç gibi bakıyoruz. Ülke puanı için, kendimiz için birde uzak olduğumuz taraftarımız için oynayacağız. Bizim için çok önemli final niteliğinde bir maç bu, her türlü maça hazırız. Tek amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Sahada kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Hiç bir şeyi şansa bırakmayacağız. Artık Dinamo Batum takımını ve oyuncularını çok iyi tanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Ben takımıma yürekten inanıyorum"

Bir basın mensubunun, "Yenilmezlik seriniz devam ediyor. Bu takım üzerinde bir baskı oluşturuyor mu?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Yenilmezlik serisi hiç bir zaman gündeme getirmedim. Getirmemize de gerek yok. Biz zaten her maça rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bizim şu anda bir avantajımız var. Biz bu avantajımıza kesinlikle sığınmayacağız. Bizim tek amacımız taraftarımıza bir galibiyet hediye etmek. Bizim şu andaki tek düşüncemiz kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Kadro olarak bizim herkesin alternatifi olan bir kadromuz var. Bu kadroda bir aksilik yaşamazsak Avrupa kupaları ve ligi iyi şekilde götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu turu geçersek bizi yoğun bir maç temposu bekliyor. Bunun içinde zor anlar yaşanacak. Ben takımıma yürekten inanıyorum, beni tek korkutan ani sakatlıklar. Böyle şeyler olmazsa takım olarak her kulvarda iyi gideceğimize inanıyorum" yanıtını verdi.

"Biz 4 büyükler gibi değiliz"

Bir gazetecinin "Sürpriz transfer olabilir mi?" sorusuna ise Çalımbay, şu yanıtı verdi;

"Sürpriz transfer olabilir. Örneğin biz Aaron Appindangoye'nin sakatlığını beklemiyorduk. 6 ay sahalardan uzak kalacak. Onun yerine tabi ki oyuncu almamız gerekiyor. Yada kendi içimizden bazı oyuncu arkadaşlarımızı oynatmamız gerekiyor. Bizim kulübün belirli bir bütçesi var. Onu da aşmamamız gerekiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bilindik ve hazır oyuncular alıyorlar. Onlar parayı veriyorlar, alabiliyorlar. Bizim öyle oyuncu alma şansımız yok. Biz çok araştırarak, bakarak, kulübün bütçesini de aşmayacak şekilde oyuncular alıyoruz. Bu nedenle alacağımız oyuncuları çok iyi tarayıp ta almamız gerekiyor. Dediğim gibi biz 4 büyükler gibi değiliz. Onlar gibide yapamayız. Buradaki dengeleri de bozamayız. Bence böyle yapıp başarılı olmak bence her şeyden daha önemli biz takım olarak açıkçası bir transfer daha düşünmüyoruz. Geçen yılki gibi sıkıntı yaşamadan iyi bir yere gelmeye çalışacağız. Takım olarak gidebildiğimiz yere kadar götüreceğiz."

"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Çalımbay, son olarak tüm taraftarlara çağrı yaparak herkesin aşı olmasını istedi. Çalımbay, "Biz 2 haftadan beri sürekli aşı yaptırıyoruz. Tüm oyuncularımız aşı oldu, bazıları hariç. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak
Çalımbay: Final niteliğinde maç olacak

Rıza Çalımbay, Sivasspor, oyunlar, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çalımbay: 'Final niteliğinde maç olacak' - Son Dakika Spor


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