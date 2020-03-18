Çalımbay: "Futbolcular huzur içinde maça çıkmıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Çalımbay: 'Futbolcular huzur içinde maça çıkmıyor' - Son Dakika Spor

Çalımbay: "Futbolcular huzur içinde maça çıkmıyor"

6 saat önce

- Çalımbay: "Futbolcular huzur içinde maça çıkmıyor" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Federasyonunun kararına ayak uydurmamız gerekiyor" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tüm dünyayı saran korona virüsü futbolu da büyük ölçüde etkilediğini söyleyerek;

- Çalımbay: "Futbolcular huzur içinde maça çıkmıyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Federasyonunun kararına ayak uydurmamız gerekiyor"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tüm dünyayı saran korona virüsü futbolu da büyük ölçüde etkilediğini söyleyerek; "Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. Hiçbir oyuncu huzur içinde veya konsantre olarak maçlara çıkmıyor" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayacak olan DG.Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde hafta sonu Denizlispor ile oynayacakları maça ilişkin ve liglerin ertelenmemesi ile ilgili konuştu.

Çalımbay, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçta çok kötü oynadıklarını ifade ederek; "Geçen gün oynadığımız Antalya maçı benim Sivasspor'a geldiğimden beri oynadığımız en kötü maçtı. Yenilgiler aldık, bir sürü şey oldu ama hiçbir maçta net bir pozisyona girmeden, gol atmadan hiçbir maçı bitirmedik. Bu bizim en kötü maçımızdı. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayacağız. Bundan da büyük dersler çıkaracağız biraz önce arkadaşlarla da konuştuk. Kalan 8 tane maçımız var, 8'i de final maçı. Her maçı da almamız gerekiyor. Her maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. İşin gerçeği bu" dedi.

"Futbolcular konsantre olamıyorlar"

Korona virüsünün futbolu etkilediğini söyleyen Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara ayak uydurmaya çalışacaklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam; "Maalesef şu anda tüm dünyayı saran virüs, tabii ki Türkiye'yi de yüzde yüz etkiliyor. Futbolcu arkadaşlarımın bir tanesi bile kesinlikle tam konsantre olamıyorlar. Nereye baksanız o konuşuluyor. Futbol biraz dışta kalıyor. Seyircisiz oynamakta ayrı bir fark yaratıyor. Onun için maçlar istediğimiz tempoda olmayabilir. İstediğimiz mücadeleler olmayabilir. Onlardan bir tanesini de biz yaşadık bu hafta. Biz oyuncularla konuştuk, Türkiye'yi anlattık. Türkiye'deki güzel şeyleri anlattık. Bundan sonrasının iyi olacağını, maçlarımızın da iyi olacağını ve ne olursa olsun müsabakalarımıza konsantre olmamız gerekiyor. Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. Hiçbir oyuncu huzur içinde veya konsantre olarak maçlara çıkmıyor. Bu da gayet normal. Bizlere çok iş düşüyor. Bizler konsantre etmeye çalışıyoruz, maçları daha iyi oynamak için uğraşıyoruz ama zaman zaman da aksilikler yaşıyoruz. Bundan sonra oynayacağımız Denizli maçı ve diğerlerini iyi bitirmemiz lazım. Tek sıkıntımız sakatlar ve cezalı arkadaşlarımız" diye konuştu.

"Karara ayak uydurmamız gerekiyor"

Bir basın mensubunun maçların seyircisiz olarak oynanması kararının devam edeceği yönündeki soruya; "Yapacak bir şey yok. Burada federasyon var, devletimiz var ona göre bir karar verilecek. Buradaki arkadaşlarımızın da ailesi var, yakınları var. Yurt dışında ailesi olan var. Devamlı onlarla irtibat halindeler. Sıkıntılı bir süreçteyiz ve bu sıkıntıyı herkes yaşıyor. Bir tek Türkiye yaşamıyor. Bütün dünya, bütün dünyadaki futbolcuların hepsi yaşıyor. Onun için herkes böyle huzurlu bir şekilde, çatır çatır mücadele edelim, seyirciler gelsin, tezahüratlar olsun ister ama olmuyor. İptal edip etmemek federasyona kalmış bir şey. Kıran kırana maçların geçmesi artık çok zor. Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil. Deseler ki 'isteyen oynasın, istemeyen oynamasın' deseler çoğu oynayamayacak. Zor bir süreç. Avrupa ülkelerine ve diğerlerine bakıyorsunuz yüzde 99'u iptal etti. Bizimkilerin aldığı karara ayak uydurmamız gerekiyor" cevabını verdi.

Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Ziya Erdal, Furkan Sağman, Ali Şaşal Vural ve Skuletic katılmazken, tedavileri süren Fatih Aksoy ile Caner Osmanpaşa'da idman da yer almadı.

Çalımbay: Futbolcular huzur içinde maça çıkmıyor

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Huzur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:28 Kaynak: İHA

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