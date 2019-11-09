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Son Dakika Güncel Çalımbay: 'Galibiyetten dolayı çok mutluyuz'

Çalımbay: "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz"

7 saat önce

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Konyaspor galibiyetinin ardından, "Güzel bir lig maçı oldu.

Çalımbay:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Konyaspor galibiyetinin ardından, "Güzel bir lig maçı oldu. Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u yendikten sonra bu maçın anlamı daha farklı oldu. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Maçta yanlış şeyler de yapsak hiçbir zaman oyundan kopmadık" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, "Güzel bir lig maçı oldu. Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u yendikten sonra bu maçın anlamı daha farklı oldu. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Maçta yanlış şeyler de yapsak hiçbir zaman oyundan kopmadık. İçeriye girdiğimizde güzel bir taktiksel değişiklik yaptık. Takım içinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı vardı. Bunu da sahaya yansıttı arkadaşlarımız. Konyaspor'u çok iyi tanıyorduk ve neler yapacağımızı biliyorduk. Arkadaşlarımız bunları mükemmel gerçekleştirdi. Özellikle defansımız bugün kusursuz oynadı. Tüm takımımızı tebrik ediyorum. Şu anki konumumuz çok iyi ama önemli olan bunun sonunu getirmek. İstikrarı devam ettirmek. Bizim havaya girecek halimiz de yok. Şimdi daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çok kritik maçlar bizi bekliyor. Bunların hepsine ayrı ayrı bakacağız. Oynadığımız oyunun mutlaka üstüne çıkmamız gerekiyor. Eksikliklerimizi de milli maç arasında gidermeye çalışacağız. Bütün amacımız devreye kadar alabileceğimiz kadar puanlar almak. Hem içeride hem de dışarıda galibiyet için oynayıp aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızdan memnunum. Mütevazi bir kadromuz var ama inanılmaz şekilde mücadele ediyorlar. Burada yönetimimizin de çok büyük payı var. Futbolda bir tek gerçek var, bugün önemli. Konyaspor maçını unutup önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Rıza Çalımbay, Denizlispor, Sivasspor, Konyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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