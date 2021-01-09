Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

09.01.2021 16:46

Süper Ligin 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç boyunca iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Süper Ligin 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç boyunca iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, son 5 haftadır iyi oynadıklarını belirtti.

Konyaspor maçıyla başlayan çıkışlarının Beşiktaş maçını kaybederek sonlandığını aktaran Çalımbay, "Son iki maçımız 2-2 bitti. Hepsinde 2-1 galipken son dakikada goller yiyip berabere bitirdik. Yine bugün de 2-1'ken sıkıntılar yaşadık. Bugün takımımız maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadı, mükemmel pozisyonlar yakaladı. Maçın başında mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadılar. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslara dikkat edebilseydik farklı bir maç olacaktı." diye konuştu.

Bugünkü karşılaşmada Gaziantep FK'nin kalecisi Günay'ın "mükemmel" oynadığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Günay bayağı pozisyonlar çıkardı. Takımımın, ilk 10 dakikadan sonra oynadığı oyundan çok memnunum, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Antep takımının çıkışı vardı zaten uzun süredir mağlup olmuyordu. Sahamızda kazanmamız çok önemliydi. Devreye kadar kalan 3 maçımız var, inşallah devre arasında takviyeler de yapacağız. Kalan 3 maçımızda ne kadar puan alırsak bizim için o kadar iyi. Çünkü ikinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak. Her şeyi çok iyi yapıp, ikinci yarıya çok iyi şekilde başlamamız gerekiyor. Oynayacağımız son 3 maç ile salı günü oynayacağımız kupa maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor."

Rakip takımın VAR konusundaki tepkisini değerlendiren Çalımbay, "Açıklamalara katılmıyorum, ben kalecilerini övdüm. İki tane topumuz direkten döndü, bütün şutlarımızı çıkardı." şeklinde konuştu.

"Üstün oynadık"

Karşılaşmada üstün oynadıkları vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"İlk 10 dakika hariç biz üstün oynadık, pozisyon olarak da üstün oynadık. Pozisyonlara bakarsanız bizim ilk yediğimiz golde de faul yoktu. Bize göre hiç yoktu ama döndü o top gol oldu. Biz de çok itiraz ettik ama olmadı. Bize hep oldu böyle şeyler. Şu var, biz iyi oynadık, iyi pozisyonlar yakaladık. Antep'in kalecisini övüyorum, gerçekten mükemmel oynadı. Benim de eski öğrencim, kendisini de maçtan sonra tebrik ettim. Bugünkü galibiyetimize başka bir şey bulmasınlar. Biz hem oynadığımız oyun hem de girdiğimiz pozisyonlarla bu galibiyeti hak ettik."

Devre arasında takviyeler yapacaklarını belirten Çalımbay, "Transfer kesinlikle olacak, yüzde 100 olacak. Bizim kafamızda en az 3-4 transfer var. Onları yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Margarit: "Bizi Sivasspor değil, VAR yendi"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, uzun zamandan sonra ilk defa maç kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmada iyi oynadıklarını anlatan Margarit, "Bence bugün bizi Sivasspor değil, VAR yendi. 31 puanımız var, herkes bize karşı. Erzurum maçında son dakikada VAR'dan puan kaybettik. Maç 2-1 iken yüzde 100 bir penaltımız verilmedi. VAR hiçbir zaman yanımızda değil. Biraz sinirliyiz, dengede olması lazım. Bütün takımlar için uygulamanın aynı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


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