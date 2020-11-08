Çalımbay: "Hakem korktu, penaltımızı vermedi" - Son Dakika

Çalımbay: "Hakem korktu, penaltımızı vermedi"

08.11.2020 22:27

- Çalımbay: "Hakem korktu, penaltımızı vermedi" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Hakemler hata yapıyor" "Yönetimin kimseye gıkı çıkmıyor" Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bana göre bugünkü hakem korktuğundan bizim 2.

- Çalımbay: "Hakem korktu, penaltımızı vermedi"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay:

"Hakemler hata yapıyor"

"Yönetimin kimseye gıkı çıkmıyor"

SİVAS - Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bana göre bugünkü hakem korktuğundan bizim 2. penaltıyı veremedi. Kartları da veremedi çünkü korktu. Sivas'ta yürekli bir hakem göremedim, böyle cesaretle maç yönetecek bir hakem göremedim" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, "Çok yoğun tempoda maçlar yapıyoruz. Hem lig maçları hem Avrupa kupa maçları yapıyoruz. Lig'de iki gün önce maç oynadık. Bir haftada üç maç oynadık. Galatasaray takımı ise sadece bir maç oynadı. Galatasaray takımının yedekleri de dahil kaliteli ve iyi bir takımı var. Gerçekten Avrupa kupalarına göre ayarlanmış bir takım" dedi.

"Hakem korktu, penaltımızı vermedi"

Maçın hakemini eleştiren Çalımbay, "Yalnız maçın sonuçlarını hakemlerin belirlemesi kötü. Bana göre bugünkü hakem korktuğundan bizim 2. penaltıyı veremedi. Kartları da veremedi çünkü korktu. Sivas'ta yürekli bir hakem göremedim, böyle cesaretle maç yönetecek bir hakem göremedim. Bugünkü hakem arkadaşımız da maalesef böyleydi. Bundan önceki maçı yöneten hakemin de yönetimine karşı çıkmıştım. Orada da en ufak cezayı hemen veriyorlar. Doğruları söylerken neden ceza aldığımızı anlamıyorum. Hakemler hata yapıyor, biz de bu hataları söyleyeceğiz. Bir penaltıyı verdin diye ikinciyi veremeyeceksin diye bir kural yok ki. Önce penaltı olup olmadığına baksınlar" diye konuştu.

"Yönetimin gıkı çıkmıyor"

Sivasspor'un mütevazi bir kulüp olduğundan dolayı sesi çıkmadığını ifade eden deneyimli hoca, "Biz bugüne kadar hakem hatasından puan kazanmadık. Ama hakem hatalarından bir sürü puanımız gitti. Sivas gerçekten çok güzel bir yer. Mütevazı bir taraftarı var. Yönetimi çok iyi. Kimseye gıkı çıkmıyor. Hakem arkadaşlarda elini kolunu sallayarak geçip gidiyor. Ama biraz dikkat etmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Altı dakikayı oynatmadı"

Çalımbay, son olarak maçta iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Maçta baskıyı kurduk. Son yarım saat gerçekten çok güzel oynadık. Her türlü kaleye geldik. Kaçırdığımız pozisyonlarımız oldu. Onlarda biran önce maç bitsin diye uğraşıyordu. Maalesef hakem arkadaş maçı sadece 6 dakika uzattı ve bu altı dakikayı ne kadar oynattı bilmiyoruz. O kadar bile oynatmadı. Mağlup olabiliriz. Ama şu sonuçlara etki etmesinler. Herkes işini doğru yapsın. Böyle hatalar yapmamaları gerekiyor. Korkmadan maç yönetmeleri gerekiyor. Maça isteğimiz gibi başlayamadık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Sonra oyuna ağırlığımızı koyduk. Kazandığımız penaltını değerlendiremedik, şansızlık yaşadık. İkinci yarı taktik değişikliği yaptık. Maalesef yine beklemediğimiz şekilde gol yedik. Sonra gol attık. Son yarım saatte takım yorgun olmasına rağmen gerçekten güzel oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Ama pozisyonları değerlendiremedik. Söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

Çalımbay: Hakem korktu, penaltımızı vermedi
Çalımbay: Hakem korktu, penaltımızı vermedi
Çalımbay: Hakem korktu, penaltımızı vermedi
Çalımbay: Hakem korktu, penaltımızı vermedi

Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çalımbay: 'Hakem korktu, penaltımızı vermedi' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın istifa ettiği iddia edildi Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaşamını yitirdi Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
Fatih Terim'den milli ara temennisi: İnşallah kazasız belasız dönerler Fatih Terim'den milli ara temennisi: İnşallah kazasız belasız dönerler         
22:10
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu         
21:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum         
21:12
Azerbaycan, Ermenistan'ın Azerbaycan, Ermenistan'ın "Şuşa'da çatışmalar devam ediyor" iddiasını yalanladı         
20:29
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var         
17:21
Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim         
16:15
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 22:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalımbay: "Hakem korktu, penaltımızı vermedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei