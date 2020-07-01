Çalımbay: "İddiamız devam ediyor" - Son Dakika

Çalımbay: "İddiamız devam ediyor"

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde iddialarının devam ettiğini söyleyerek, "Kasımpaşa maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor.

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde iddialarının devam ettiğini söyleyerek, "Kasımpaşa maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Bütün arkadaşlar bunun farkında. Sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız devam ediyor" dedi.

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Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ederken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak geçtiğimiz hafta sahalarında oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları Kayserispor maçını değerlendiren Çalımbay, bu sezon ilk kez sahalarında yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Çalımbay, "Şanssız bir gün geçirdik. Maçın başında penaltı kaçırdık, topumuz direkten döndü. Kaçırdığımız goller oldu. Bunlardan biri gol olsaydı o maç farklı olacaktı. Maçta baskıyı ele aldık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Ardından iyi de oynadık. Ablukaya aldık. Son pasları değerlendiremeyince bir türlü golü atamadık" diye konuştu.


"Hakem hatalarından çok puan kaybettik"


Kayserispor maçında kendileri aleyhine çok ucuz penaltı verildiğini kaydeden Çalımbay, "Hakem arkadaşa da söyledim; 'böyle bir penaltı yok.' Konu Sivasspor olunca penaltısı verilmiyor ama bize karşı rahatça verebiliyorlar. Böyle bir penaltı yok. Çok üzüldük. Faulü penaltı olarak değerlendirmek doğru değil. Çok büyük haksızlık oldu. Bu maçı çevirmek için her şeyi yaptık ancak penaltıyı kaçırmamız bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Futbolun içinde bunlar yaşanıyor ama hakemlerin bu yaptıklarını kabul etmiyorum. Hakem hatalarından hiç maç kazanmadık ama hakem hatalarından çok puan kaybettik. Onlardan bir tanesi de bu maçtı" ifadelerini kullandı.


"Final maçı gibi bir maç olacak"


Hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçının çok daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Çalımbay, "Final maçı gibi bir maç olacak. Sakat oyuncularımız da düzelirse inşallah tam kadro oraya gideceğiz. Oradan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor. Kayserispor maçını telafi etmemiz gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Kasımpaşa tanıdığım gibi takım. Son haftalarda gayet iyi gidiyorlar. İnsanlar bizim maçlarımıza bakarak maçların kolay olduğunu düşündü ama öyle değil. Can derdinde olan takımlar daha iyi konsantre oluyor. Çok iyi mücadele ediyorlar. Sürpriz sonuçlar alabiliyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Bütün arkadaşlar bunun farkında. Sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız devam ediyor" açıklamasını yaptı. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:44 Kaynak: İHA

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