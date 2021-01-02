Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

02.01.2021 16:37
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettikleri Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettikleri Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında galip gelmek için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Mağlup duruma düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını anlatan Çalımbay, "Bugün bütün amacımız, bütün düşüncemiz maçı 3 puanla bitirmekti. İlk yarıda 2 gol bulduk, istediğimiz sonucu elde ettik. İkinci yarıya başlarken Denizlispor istediğimiz gibi oynadı, üstümüze geldi. Biz de kontrataklarla üçüncü golü bulmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik." diye konuştu.

Savunma oyuncusu Marcello Goiano'nun sakatlanmasıyla oyun taktiklerini değiştirdiklerini ve Robin Yalçın'ı o bölgeye kaydırdıklarını anlatan Çalımbay, "Belki biraz dengemiz bozuldu ama net bir pozisyon vermedik. Maalesef futbolun içinde olan şeylerden bir tanesi, top çarptı, oyuncunun önüne geldi ve gol oldu. Ama ikinci yarı özellikle girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Bu sene ligde sürprizlerin olabileceğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Burada 3 puanı alamadığımız için üzgünüz. Neticede 1 puan aldık, puan puandır. Önümüzde 25-26 maçımız var, bunları telafi edeceğiz. Takımımızda aşırı bir yorgunluk var, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aylardır haftada 3 maç oynuyoruz. O yüzden oyuncularımızda yorgunluk olabilir, istedikleri şeyleri yapamayabilirler. İnşallah zamanla bunlar geçecek. Kaybettiğimiz puanları da telafi edeceğiz. İkinci yarı amacımız bekleyerek oynamaktı, güzel pozisyonlar da bulduk. Onları değerlendirmemiz gerekiyordu. İlerde istediğimiz şeyleri yapamadık. Üçüncü golü bulup rahatlamamız gerekiyordu ama maalesef olmadı."

Ligde geçen hafta Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmada hakem hatası yaşandığı iddiasıyla ilgili soru üzerine Çalımbay, "O maç geçti gitti. Artık onu bir tarafa bırakacak, önünüzdeki maçlara bakacaksınız. Şimdi biz Denizlispor maçını unuttuk. İki gün sonra tekrar maç oynayacak bu takım. Yeni Malatyaspor maçına konsantre olacağız, o bitecek, 3 gün sonra oynayacağımız Gaziantep FK maçına konsantre olacağız. Zamanla inşallah çok çok daha iyi yerlere geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koşukavak: "Oyuncularımı kutluyorum"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, deplasmanda 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.

"Sivas gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için oyuncularımızı kutluyorum." diyen Koşukavak, topun Sivasspor'da olduğu bölümleri, oyunun ilk 20 dakikasını iyi kurguladıklarını ve 17. dakikada 1-0 öne geçtiklerini belirtti.

Sonrasında anlam veremedikleri şekilde maça denge geldiğini aktaran Koşukavak, şöyle konuştu:

"İki haftadır 45. dakikada gol yiyoruz. Rakibimiz Sivasspor skoru alınca, daha derin oynayıp, kontrataklarla skoru artırma düşüncesiyle topu bize bırakıp, set hücumları oynamamız için alanı ve zamanı bize verdi. O bölümde topa sahip olup, ciddi bir oyun oynadık. Son dakikalarda da olsa 1 gol daha bulup, 1 puanla dönüyoruz. Çarşamba günü Kayserispor maçı var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok da sakatmızı ve kart cezalımız var. Sıkıntılı süreçte devam ediyoruz. İnşallah sonu iyi olur diye umut ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Koşukavak, karşılaşmanın 65. dakikasında rakip oyuncu ile çarpışarak sakatlanan Rodellega'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede alnına dikiş atıldığını sözlerine ekledi.

Maçın ardından

Rıza Çalımbay, Denizlispor, Sivasspor, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


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