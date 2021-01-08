Çalımbay: "Ligde güzel işler yapacağız" - Son Dakika

Çalımbay: "Ligde güzel işler yapacağız"

08.01.2021 00:57
Çalımbay:

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Son maçlarımızda çok iyi şekilde oynadık.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Son maçlarımızda çok iyi şekilde oynadık. Tempomuzu biraz daha arttırırsak ve girdiğimiz pozisyonlarda da daha dikkatli olursak, çok iyi şeyler yapacağız" dedi.

Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendiren Çalımbay, takımın kazanmak için her şeyi yaptığını ancak mücadelede çok fazla pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi. Karşılaşmada lehlerinde 2 penaltının verilmediğini kaydeden Çalımbay, "VAR'ın başındaki hakemler biraz daha dikkatli seyretseydi 2 tane penaltımız vardı. Maalesef onları es geçtiler hakem arkadaşlarımız her zamanki gibi. Bundan dolayı sıkıntılıyız. Baktığımız zaman herkes sessiz. Sadece birkaç yorumcu bunların yüzde yüz penaltı olduğunu söylüyor. Bana göre Malatya'dan kayıpsız 3 puanla dönebilecektik. Oynadığımız oyunla bunu hak etmiştik. Yapacak bir şey yok. Bu sene böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK maçı ile birlikte zorlu bir fikstüre gireceklerini kaydeden Çalımbay, "Hepsine iyi konsantre olmamız gerekiyor. Hafta sonu karşılaşacağımız Gaziantep'in kadrosu iyiydi. Bu sene yaptıkları takviyelerle daha da iyi oldular. Deplasmanda çok tehlikeli bir takım. Ona göre önlemlerimizi alacağız ve kendi sahamızda kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Son maçlarımızda çok iyi oynadık"

Ligde alacakları bütün puanların çok önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, "Bu 4 maçı da çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Arada bir kupa maçı da var. İnşallah onu da iyi bir şekilde bitireceğiz. Takımımızda bir yorgunluk vardı. Yavaş yavaş herkes iyi duruma geliyor. Ligin ikinci yarısında bambaşka şekilde çıkacağız maçlarımıza. Son maçlarımızda çok iyi şekilde oynadık. Tempomuzu biraz daha arttırırsak ve girdiğimiz pozisyonlarda da daha dikkatli olursak, çok iyi şeyler yapacağız" diye konuştu. - SİVAS

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çalımbay: 'Ligde güzel işler yapacağız' - Son Dakika Spor


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