Çalımbay: "Mağlubiyeti telafi edeceğiz" - Son Dakika

Çalımbay: "Mağlubiyeti telafi edeceğiz"

- Çalımbay: "Mağlubiyeti telafi edeceğiz" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Ders çıkarmamız gerekiyor" "Benim oyuncularım bunlar değil" Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 yenilen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Maç hatalarla dolu bir maç oldu ama...

- Çalımbay: "Mağlubiyeti telafi edeceğiz"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay:

"Ders çıkarmamız gerekiyor"

"Benim oyuncularım bunlar değil"

SİVAS - Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 yenilen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Maç hatalarla dolu bir maç oldu ama bunu telefi edeceğiz, etmemiz de gerekiyor. Ligin ilk maçı olduğu için bunlardan iyi bir ders çıkarmamız lazım" dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça kötü başladıklarını söyledi. Çalımbay, "Ligin ilk maçını kazanmak istedik ama her zaman zordur. Tanımadığınız bir rakip. Onlar bizi tanımıyor, biz de onları tanımıyoruz. Kötü başladık. Oynamalarına izin verdik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef ilk yarıyı mağlup bitirdik. İkinci yarıya başladığımızda hem oyuncu hem taktik değişiklik olsun biraz daha baskı kurduk. Burada da pozisyonlarımız vardı. Onları da maalesef değerlendiremedik. Ama ilk yarıya göre biraz daha iyiydik" dedi.

"2 Futbolcu daha gelecek"

Alınan mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirten Çalımbay, "Bizim takımımız bu değil. Yeni oyuncu arkadaşlarımız var, ilk defa oynayanlar var. Geçen yıl kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Onların yerini bir an önce doldurmaya çalışıyoruz. Onun için de bu maç hatalarla dolu bir maç oldu ama bunu telefi edeceğiz, etmemiz de gerekiyor. Ligin ilk maçı olduğu için bunlardan iyi bir ders çıkarmamız lazım. Bazı arkadaşların bireysel olarak da ders çıkarmaları gerekiyor. Hepsini düzelteceğiz. Geçen sezon nasıl iyi bir istikrar yakaladıysak, aynı şekilde takımımız oturduğu zaman aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tek buradan bize kazanç olan yaptığımız hatalardan ders alıp ilerideki maçlarımızı inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Biliyorsunuz 2 hafta sonra bir ara var. Önemli olan kalan 2 maçımızı, Erzurum ve Ankaragücü maçlarını çok iyi şekilde bitirip, o arayı da iyi bir şekilde değerlendirip, şimdi 2 arkadaşımız daha gelecek. O iki arkadaşımızın da gelmesiyle takımımızın uyum sürecini 2 haftada çok daha iyi bir duruma getireceğiz. Bundan daha iyi bir duruma mutlaka getireceğiz" diye konuştu.

"Benim oyuncularım bunlar değil"

Deneyimli teknik adam son olarak, "Benim oyuncularım bunlar değil. Bu oyuncular değil. Eski oynayan arkadaşlarımız da bunlar değil. Biz bundan önce bir Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları oynadık. Turnuva maçları. Bu maçları çok iyi oynadık. Gayet iyiydi, iyi de geçti. Kamptaydık. Normal, bu takım 25 günden beri kamptaydı. Yabancı arkadaşlarımız olsun, yeni gelen arkadaşlarımız olsun kafaları biraz dolu. Transfere ihtiyacımız olduğu zaman, mutlaka yönetime söyleriz ve almaya çalışırız. Appindangoye ameliyat oldu. Onun yerine transfer yönetimle konuşulabilir. Stoper desteği de olabilir. Ama bunu öncelikle yönetimle paylaşmak gerekir" ifadesini kullandı.

Çalımbay: Mağlubiyeti telafi edeceğiz

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çalımbay: 'Mağlubiyeti telafi edeceğiz' - Son Dakika Spor

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