Son Dakika Haberleri: Çalımbay, resmen Sivasspor'da
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Çalımbay, resmen Sivasspor'da

8 dakika önce

Teknik direktör konusunda bir süredir Rıza Çalımbay'la görüşme halinde olan Sivasspor, tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.

Çalımbay, resmen Sivasspor'da, System.String[]
Teknik direktör konusunda bir süredir Rıza Çalımbay'la görüşme halinde olan Sivasspor, tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşmaya vardı. 2019-2020 sezonu için çalışmalarına başlayan kulübümüz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı. Rıza Çalımbay, 2010-2013 yılları arasında da kulübümüzde görev yapmıştı. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında ligde 98 (6'sı Süper Final), Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 16 karşılaşmada görev yaptı. Yiğidolarımız, bu maçların 43'ünden galibiyetle, 28'in beraberlikle, 43'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran takımımız, kalesinde 168 gol gördü. Rıza Çalımbay'a kulübümüze yeniden hoşgeldin diyor, yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığımızı belirterek, sonsuz başarılar diliyoruz."

Çalımbay için yarın 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Spor
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