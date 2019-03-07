Çalımbay Şenol Hoca Görevdeyken Polemiklere Girmek Doğru Olmaz

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir özel okulun etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.





Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir özel okulun etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.



Okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, VAR sisteminin hakem hatalarının azalması açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, VAR sistemi bence çok yararlı bir şey, ben Kasımpaşa'yı çalıştırdığımda eğer VAR sistemi olsaydı biz belki de ligi 2'nci bitirirdik. VAR bence çok faydalı ama bu sene tabii ki böyle sıkıntılar, aksaklıklar hey şey yaşanacak. VAR sisteminde hakemler ceza bile alıyor, örneğin Galatasaray - Konyaspor maçında, Galatasaray aleyhine olmadık bir penaltı geldi ve hakem VAR sisteminden ceza aldı. Bunun olmaması gerekiyor, bu ilk sene olduğu için bence mazur görülebilir, idare edilebilir ama ben kesinlikle çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bir defa hakem arkadaşlarımız evlerine gittikleri zaman rahatlıkla hata yapmadan gidecekler dedi.



Çalımbay, VAR sisteminin önemini şöyle anlattı



Biz Rizespor'la bir maç oynadık 1-0 galiptik, maçın son dakikalarında 92 veya 93'üncü dakikalarda Rizesporlu arkadaş düştü, hakem de penaltı verdi. Biz hakeme penaltı değil dedik ama hakem 'Yok Rıza Hocam penaltı' dedi. Sonra maç bitince içeriye girdik, içeriye girdiğimiz zaman ben kendi sahamıza gelen hakemlere başarılar dilemek için mutlaka yanlarına gider başarılar dilerim. Yine gidip başarılar diledim. Gittiğimde hakem üzgün bir şekilde oturuyordu, 'Yalnız hocam o penaltı değildi' dedim, bana baktı ve ben yanından ayrıldım. Maç yayıncı kuruluşun canlı yayınındayken hakem geldi, ben bana kızıp bir şeyler söylemek için geldiğini düşündüm ama gelip benden özür diledi, herkesten özür diledi. 'Hata yaptım' dedi ve hakemliği bıraktı, bu belki de tarihte ilk defa olan bir şey. Ondan sonra bir hakem daha bıraktı, top oyuncumuzun kafasına çarpmasına rağmen hakem penaltı verdi ve biz o alamadığımız puanla Avrupa'ya gidemedik. O da hakemliği bıraktı, eğer VAR sistemi olsaydı ikisi de bırakmayacaktı, şu anda hakemlik yapacaklardı ve biz de puanımızı almış olacaktık.



ŞENOL HOCA GÖREVDEYKEN POLEMİKLERE GİRMEK DOĞRU OLMAZ



Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için kendisinin adının geçtiği söylentilerini de cevaplandıran Rıza Çalımbay, Her şeyden önce Şenol Hoca'mıza Milli Takım'da başarılar diliyorum. Şenol Hoca bundan önce de Milli Takımımızı dünya 3'üncüsü yaptı, onun için ben yine aynı şekilde başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum. Beşiktaş sezon bittikten sonra ne düşünür bilemiyorum. Yerli arkadaşlardan birini alırlar ya da yabancı hocaya dönüş yapabilirler. Bir defa her şeyden önce şu anda Şenol Hoca görevindeyken bana göre Beşiktaş'ın hedefi bitmemiştir. Beşiktaş'ın hala az da olsa şampiyonluk şansı var ve 2'nci olmak da çok önemli. Beşiktaş'ın hedefi bitmemiştir, şu anda Şenol Hoca görevdeyken böyle polemiklere girmek doğru olmuyor. Bizim çıkıp,'ben buradayım, ben oradayım' dememiz doğru değil. Bana hep soruyorlar 'Beşiktaş'ta görev yapmak ister misin' diye, neden istemeyeyim Ben Beşiktaşlıyım ve oradan başka bir yerde oynamamış bir oyuncuyum, ancak Beşiktaş Kulübü diğer arkadaşlarla birlikte kimi layık görürse onunla anlaşır ve o arkadaş gelir seve seve görevini yapar. Ama Şenol Hoca görevindeyken gelip bunları konuşmak bence doğru değil. Milli Takımdaysa destek vermek gerekiyor, Beşiktaş'ta ise yardımcı olmak gerekiyor diye konuştu. - Koyuncukartepekocaeli

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti

Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Ankaragücülü Taraftarlar, Siyah Tişörtle Anılacak

PFDK, Amedsporlu Futbolcu Mansur Çalar'ı Futboldan Men Etti