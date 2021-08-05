Çalımbay: "Ülkemize armağan olsun" - Son Dakika

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Dinamı Batumi'yi 2-1 yendikleri maçın ardından paylaşımda bulundu. Çalımbay, "Ülkemize armağan olsun" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj yakalayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu galibiyet paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından galibiyet fotoğrafını paylaşan Çalımbay paylaşıma, "Bu zor günlerde sizleri biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bize, ülkemize armağan olsun" notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni kazandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)