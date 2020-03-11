- Çalımbay: "Yurt dışına çıkışları yasakladık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Bizim bütün maçlarımız final maçı"

"Kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüsünün Türkiye'de görüldüğünü ve gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı da yasakladık" dedi.

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bütün maçlar final"

İlk olarak 2-2'lik Galatasaray maçını değerlendiren Çalımbay, maça iyi başladıklarını ve 90 dakika boyunca güzel işler yaptıklarını söyledi. Galatasaray maçının hakkının beraberlik olduğunu kaydeden Çalımbay, "Kazansaydık iyi bir avantaj yakalayacaktık. Bundan sonra oynayacağımız bütün maçlar final olacak. Bütün takımların birbirleriyle maçları var. Bu maçları iyi şekilde bitirebilirsek iyi bir konuma geleceğiz" dedi.

"Takım fark etmez"

Antalyaspor maçının kolay geçmeyeceğini kaydeden Çalımbay, "Antalyaspor, ilk yarıdaki Antalyaspor değil. Onun da farkındayız. Takım fark etmez. Attık bizim bütün maçlarımız final maçı. Ligi iyi tamamlamak istiyorsak bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

"4-5 tane sakatımız var"

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında sorulan soruya Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Şu anda Ziya, Skuletic, Erdoğan, Hakan Arslan var. Durumları henüz belli değil. Herhalde Hakan'ın bir sorunu olmaz. Oynar diye umut ediyoruz. Fernando zaten cezalı. 4-5 tane sakatımız var."

"Yurt dışına çıkmaya izin vermeyeceğiz"

Bir basın mensubunun "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsüne Türkiye'de de rastlanıldı. Buna karşı ne gibi önlemler aldınız?" sorunu üzerine Çalımbay, "Az önce takım olarak toplantı yaptık. İzinlerde yurt dışına çıkışı yasaklamıştık oyuncularımıza. Milli maç arasında da izin olacak. Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı yasakladık. Temizliğe dikkat edeceğiz" cevabını verdi.

Antalyaspor hazırlıkları başladı

Sivasspor tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Skuletic, Hakan Arslan katılmadı.