ÇALINAN 118 KOYUNU BULUNUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI - Son Dakika
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ÇALINAN 118 KOYUNU BULUNUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

20.09.2022 11:52

IĞDIR'ın Yaycı köyünde çalınan 118 küçükbaş hayvanı bulunan çiftçi Yakup Koç (50) büyük sevinç yaşadı.

IĞDIR'ın Yaycı köyünde çalınan 118 küçükbaş hayvanı bulunan çiftçi Yakup Koç (50) büyük sevinç yaşadı.

Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyünde 15 Eylül gecesi Yakup Koç'a ait 118 koyun, hırsızlar tarafından çalındı. Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ekipleri, çalınan koyunları bulmak için çalışma başlattı. Jandarma, çalınan koyunların Yaycı köyü arazisinde olduğunu belirleyince operasyon yaptı. JASAT ekipleri, 2 şüpheliyi çalınan koyunlarla birlikte yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken koyunlar Yaycı köyünde çiftçilik yapan Yakup Koç'a teslim edildi.

Koyunlarının bulunmasından büyük sevinç yaşayan Yakup Koç, "Jandarma ekipleri geceden beri çalınan koyunları arıyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bunları kazanana kadar çok zorluklar çektim. Jandarmamız büyük çaba gösterdi, hepsinden Allah razı olsun" dedi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, JASAT, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇALINAN 118 KOYUNU BULUNUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇALINAN 118 KOYUNU BULUNUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI - Son Dakika
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