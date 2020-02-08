Çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu - Son Dakika

Çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu

6 saat önce

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin eski Tahrirat Katibi ve ilk Kaymakamı, 1904-1909 yılları arasında da Belediye Başkanlığı yapan Hacı Memiş'in 1870 yılında yaptırdığı tarihi çeşmenin çalınan taşları jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu, System.String[]

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin eski Tahrirat Katibi ve ilk Kaymakamı, 1904-1909 yılları arasında da Belediye Başkanlığı yapan Hacı Memiş'in 1870 yılında yaptırdığı tarihi çeşmenin çalınan taşları jandarma ekipleri tarafından bulundu.


1870 yılında Vakfıkebir ilçesine bağlı Fevziye (Sebla) köyünün Tonya eski karayolu kenarında Hacı Memiş tarafından biri tek, iki tanesi de çifte kurnalı olarak yaptırılan tarihi çeşmelerden ayakta kalan son çeşme de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşları ile birlikte çalındı. Tarihi çeşmenin çalınan taşları için harekete geçen Vakfıkebir İlçe Jandarma ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Bölgede yoğun bir çalışma yapan jandarma ekipleri tarafından tarihi çeşmenin taşlarını ilçedeki Karatepe mahallesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Vakfıkebir, Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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