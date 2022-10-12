Son dakika haberi... Çiftçinin çalınan hayvanlarını JASAT buldu; 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çiftçinin çalınan hayvanlarını JASAT buldu; 1 tutuklama

12.10.2022 12:41

Edinilen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Balya ilçesinde, çiftçi İsmail Keskin'e (54) ait 2 inek ve 2 buzağı çalındı.

BALIKESİR'in Balya ilçesinde, çiftçi İsmail Keskin'e (54) ait 2 inek ve 2 buzağı çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) yapılan araştırma sonucu bulunan hayvanlar, Keskin'e teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i de tutuklandı.

Balya ilçesinde eylül ayında meydana gelen olayda, İsmail Keskin'e ait 2 inek ve 2 buzağı çalındı. JASAT tarafından bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtları izlemeye alındı. 3 gün süren araştırma sonunda adresi belirlenen 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. İsmail Keskin, jandarmanın bildirmesi üzerine alana gelerek, çalınan hayvanlarını tespit etti. Tüm mal varlığının inekleri olduğunu söyleyen Keskin, ekiplere teşekkür ederek hayvanları teslim aldı.

İsmail Keskin, "'Bulunmaz' dediler. İşte buldu jandarma, benim ineğim bu" dedi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Taşan (40) ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

İsmail Keskin, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çiftçinin çalınan hayvanlarını JASAT buldu; 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çiftçinin çalınan hayvanlarını JASAT buldu; 1 tutuklama - Son Dakika
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