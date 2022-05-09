Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

09.05.2022 17:24
Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Eskişehir'de çalınan 2 motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi, olayla ilgisi olan 1 kişi yakalandı.

Eskişehir'de çalınan 2 motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi, olayla ilgisi olan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda çalınan 2 adet motosiklet Tepebaşı bölgesinde ele geçirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edilirken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.K. gözaltına alındı.

Şüpheli S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika


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