Çalınan 200 bin lira para ile 2 bin paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Çalınan 200 bin lira para ile 2 bin paket sigara ele geçirildi

03.10.2022 11:34

Çalınan 200 bin lira para ile 2 bin paket sigara ele geçirildi Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çalınan 200 bin lira para ile birlikte 60 bin lira değerindeki 2 bin paket sigara ele geçirildi.

Çalınan 200 bin lira para ile 2 bin paket sigara ele geçirildi

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çalınan 200 bin lira para ile birlikte 60 bin lira değerindeki 2 bin paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Reşadiye ilçesi Sultan Reşat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekel bayisinde meydana geldi. Yaklaşık 200 bin lira ve değerli evrakların içinde olduğu çelik kasa ile 2 bin paket sigarayı çalan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Şahsın çaldıklarını bir pikaba yüklemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayının ardından Reşadiye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, pikabı ilçe merkezi dışında terk edilmiş vaziyette buldu. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen A.R.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan yaklaşık 200 bin TL, ticari evrak bulunan çelik kasa, yaklaşık değeri 60 bin TL olan 2 bin paket değişik markalarda sigara ve 6 şişe içki, şüpheli şahsın babasına ait evde ele geçirildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cami çiçek bahçesine döndü Cami çiçek bahçesine döndü Tokat'ta iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı Tokat'ta iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı Cami, çiçek bahçesine döndü Cami, çiçek bahçesine döndü
Kaynak: İHA

Reşadiye, Hisarcık, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan 200 bin lira para ile 2 bin paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalınan 200 bin lira para ile 2 bin paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
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