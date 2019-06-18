Çalınan 3 büyükbaş, başka ahırdan çıktı
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce çalınan 3 büyükbaş, mahalle muhtarı ile jandarmanın takibi sonucu başka ahırda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:05 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Bafra
ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce çalınan 3 büyükbaş, mahalle muhtarı ile jandarmanın takibi sonucu başka ahırda bulundu.
Olay, yaklaşık 1 ay önce ilçeye bağlı Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mahalledeki ahırlardan 3 büyükbaş çalındı. Şikayet üzerine Bafra Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dededağ Mahallesi Muhtarı Aydın
Boz da çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışma sonucu 3 büyükbaşın Fevzi Çakmak Mahallesi
Esentepe Sokak'taki ahırda olduğu tespit edildi. Bafra Jandarma Komutanlığı ve Bafra Emniyet Müdürlüğü
'nün birlikte düzenlediği operasyonla 3 büyükbaş ahırdan alınarak sahiplerine teslim edildi. Ahır sahibi ise hayvanları başka birinden satın aldığını söyledi.
- Samsun
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