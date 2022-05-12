Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu

12.05.2022 12:04
Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağ evinden çalınan 30 bin TL değerindeki üzüm savurma makinesi jandarmanın yakın takibi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağ evinden çalınan 30 bin TL değerindeki üzüm savurma makinesi jandarmanın yakın takibi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelileri de gözaltına alınarak bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesinde 10 Mayıs günü saat 13.00 sıralarında R.T. (42) isimli şahsa ait olan bağ evinden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Alaşehir 7'nci JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda O.K. (36) isimli şahsın çalınan 30 bin TL değerindeki kuru üzüm savurma makinesini satmaya çalıştığı yönünde duyum elde edildi. Ekipler tarafından O.K. isimli şahsın ikametinde yapılan kontrolde evinin avlusunda traktöre bağlı vaziyette müşteki R.T.'ye ait olan makine bulunarak muhafaza altına alındı. Şahsın ve tanıkların sorgusundan elde edilen bilgilerle hırsızlık olayında Ş.A. (36), Y.K. (27), S.K. (25) isimli şahısların da olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şahsın bugün adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi. - MANİSA

Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu
Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu

YORUMLAR
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Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı

Türk Lirası, Alaşehir, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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