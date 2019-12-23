Çalınan 8 telefon direği köyden çıktı - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde çalınan 8 telefon direği ve 500 metre iletişim kablosu Karabalçık köyünde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Karabalçık köyünde 10 Aralık 2019 tarihinde telefon hizmet sağlayıcısı bir şirkete ait 550 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği çalındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin takip ve çalışması sonucunda; hırsızlık olayının Karabalçık köyünde ikamet eden 4 şahıs tarafından işlendiği tespit edildi. Ekipler, adli makamlardan alınan izine istinaden yaptığı aramada şahıslarla birlikte 500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT