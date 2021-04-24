ÇALINAN AKÜLÜ SANDALYESİNİN YERİNE YENİSİ ALINDI - Son Dakika

ÇALINAN AKÜLÜ SANDALYESİNİN YERİNE YENİSİ ALINDI

24.04.2021 10:18

Antalya'da beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan yüzde 97 engelli İbrahim Araz'ın (47) çalınan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine, hayırseverler tarafından yenisi alındı.

Antalya'da beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan yüzde 97 engelli İbrahim Araz'ın (47) çalınan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine, hayırseverler tarafından yenisi alındı.

Kepez ilçesinde yaşayan börek ustası 2 çocuk babası İbrahim Araz, geçen sene yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Araz'ın, vücudunun sol tarafı tamamen felç oldu. Eşi Rahime ve kızı Aynur'un yardımıyla yürümeye çalışan Araz, ev dışında hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalye aldı. Hastaneye başvuran Araz'a, yüzde 97 engelli raporu verildi. Çalışamayan Araz, malulen emekli olmak için başvuruda bulundu. Ancak Araz'ın bu talebine olumsuz yanıt verildi. Geçen günlerde ise Araz'ın akülü tekerlekli sandalyesi, oturduğu apartmanın merdivenlerinden çalındı.

HAYIRSEVERLER YENİSİNİ ALDI

Konunun gündeme gelmesinin ardından Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu tarafından Araz'a yeni bir akülü tekerlekli sandalye alındı. Akülü tekerlekli sandalyenin bulunduğu kutuyla gelen dernek başkanı Demet Çileli'yi gören Araz, kutunun açılmasını kızının yardımıyla ayakta durarak bekledi. Kızı Aynur, kutudan çıkarıp kurduğu sandalyeye babasını oturttu. Araz, yeni akülü tekerlekli sandalyesini bir süre bahçede kullandı.

Haberin ardından birçok kişinin yardımcı olmak için aradığını söyleyen İbrahim Araz, "Hayırsever kardeşlerimiz sağ olsunlar, 2 gündür çok ilgilendiler. Birçok kişi yardımcı olmak için aradı. Bugün de akülü aracımı getirdiler. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Hareket alanım kısıtlanmıştı, özgürlüğüme kavuştum. Hırsızlara karşı önlem alacağız ama hırsızın görevi çalmak. Bir anlık boşta bulunduğumuzdan oldu. Sağlıklayken motosikletlerim çalındı, beddua etmedim. Engelli insanın uzvudur bu sandalye. Bunu çalacak kadar duygusuz insansa onu Allah'a havale ediyorum" dedi.

Araz'ın mağduriyetini görünce hemen harekete geçtiklerini söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, "Dün haberlerde izlediğimiz İbrahim ağabeyimizin çalınan sandalyesinin yenisini bugün kendisine teslim ettik. Bir engelli çocuğun annesi olarak gerçekten çok hicap duyarak izledim haberleri. İvedi şekilde harekete geçtik. Böyle bir olayda yer aldığım için çok mutluyum. Sandalyeyi teslim aldığında onun gözlerinden akan yaşlar kendisinin de ne kadar mutlu olduğunu gösterdi. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇALINAN AKÜLÜ SANDALYESİNİN YERİNE YENİSİ ALINDI
ÇALINAN AKÜLÜ SANDALYESİNİN YERİNE YENİSİ ALINDI
ÇALINAN AKÜLÜ SANDALYESİNİN YERİNE YENİSİ ALINDI
ÇALINAN AKÜLÜ SANDALYESİNİN YERİNE YENİSİ ALINDI

Akdeniz, Antalya, Engelli, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALINAN AKÜLÜ SANDALYESİNİN YERİNE YENİSİ ALINDI - Son Dakika


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