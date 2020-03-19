Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti - Son Dakika

Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti

6 saat önce

Balıkesir'de, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak FETÖ soruşturması bahanesiyle 3 kişinin 4 bin 665 euro ile 146 bin lirasını dolandırdığı ve evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti, System.String[]

Balıkesir'de, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak FETÖ soruşturması bahanesiyle 3 kişinin 4 bin 665 euro ile 146 bin lirasını dolandırdığı ve evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Dolandırılan yaşlı kadın, hırsızların yakalandığını söyleyen polise dualar etti.


Balıkesir'de "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek vatandaşları dolandıran iki kişi yakalandı. Gönen ilçesinde yaşayan Emine Ç, ev telefonundan kendilerini polis olarak tanıtan şahısların "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kendisinden sözde soruşturmanın aydınlatılması bahanesiyle 90 bin Türk lirası değerinde 5 adet burma bilezik, 15 adet küçük altın, 1 adet baklava kordon, 2 adet altın zincir, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın saati alarak evden ayrıldığı ihbarında bulundu. Olay polise geç intikal etmesine rağmen, şüphelilerin görüntülerine, kimliklerine ve kaçış istikametleri bilgilerine ulaşıldı. Şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Bursa'ya gittiği anlaşılan Ahmet B. (21) ve Mahmut E. (21) isimli şahıslar yakalanarak Gönen ilçesine getirildi. Ahmet B. ve Mahmut E.'nin, Emine Ç'nin haricinde 6 Martta Bursa'da yaşayan 2 müştekinin de 4 bin 665 euro ile 56 bin 600 lirasını dolandırdıkları tespit edildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada, dolandırarak almış oldukları ziynet eşyaları ele geçirildi. Olayla alakalı Mehmet C. ve Yasin A. da yakalanarak adli mercilere çıkarıldı. Şüphelilerden Mahmut E. ve Ahmet B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler Mehmet C. ve Yasin A. ise serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:20 Kaynak: İHA

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