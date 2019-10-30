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Çalınan ambulansla ilgili son dakika gelişmesi

32 dakika önce

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulansın görüldüğü yönündeki vatandaş ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Çalınan ambulansla ilgili son dakika gelişmesi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulansın görüldüğü yönündeki vatandaş ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbarı değerlendiren ekipler Eyüpsultan Göktürk Göleti civarında bulunan ormanlık alanda arama yapıyor.

(İHA)

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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