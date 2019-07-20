Son Dakika Haberleri: Çalınan araç arazide kapısız bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çalınan araç arazide kapısız bulundu

59 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık bir ay önce çalınan hafif ticari araç, kapıları ve kaput kapağı sökülmüş halde bulundu.

Çalınan araç arazide kapısız bulundu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık bir ay önce çalınan hafif ticari araç, kapıları ve kaput kapağı sökülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesine bağlı Üçüzler Mahallesi'nde bir tarlada kaput kapağı, kapıları ve plakası sökülmüş hafif ticari aracı gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede aracın, Bağlar Mahallesi'nde çalındığı bildirilen 63 RB 275 plakalı araç olduğunu tespit etti. Ekipler, aracı çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Hilvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı "Eşrefpaşalı Pala Dayı"yı öldüren genç kız: Evindeki ilk gece cinsel tacize uğradım Rusya'da yaşlı adam, kadını sapığın elinden kürekle kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:28:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalınan araç arazide kapısız bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]