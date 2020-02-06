Çalınan aracının peşine düşen iş adamı şüphelilerden birini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalınan aracının peşine düşen iş adamı şüphelilerden birini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. - Son Dakika

Çalınan aracının peşine düşen iş adamı şüphelilerden birini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

6 saat önce

Aracını çalan 2 şüpheliyi Bursa'da takip edip birini öldürdüğü iddia edilen iş adamı tutuklandı.

Çalınan aracının peşine düşen iş adamı şüphelilerden birini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı., System.String[]

Aracını çalan 2 şüpheliyi Bursa'da takip edip birini öldürdüğü iddia edilen iş adamı tutuklandı.

Manisa'dan Bursa'ya gelmek üzere 45 ER 081 plakalı otomobiliyle yola çıkan iş adamı Ömer E. (34), otostop yapan M.A. (17) ve B.A.Ü'yü (17) aracına aldı.


Ömer E, bir süre ilerledikten sonra Kırkağaç ilçesi Gelenbe mevkisinde yemek için mola verdi. Bu sırada 2 genç, otomobili çalarak kaçtı.


İş adamının polise ihbarda bulunduğu otomobili çalanlar, Bursa'nın Karacabey ilçesinde "dur" ihtarına uymadı.

Çalıntı araçla 2 gün polisten kaçtılar

Bursa kent merkezinde görülen ve bir akaryakıt istasyonundan mazot alıp ücretini ödemeden ayrılan 2 gençle polis ekipleri arasında Bursa'da 2 gün boyunca kovalamaca yaşandı.

Daha sonra Ömer E, Bursa'da görevli polis memuru amcasının oğlu Halil İbrahim E'yi (32) arayarak yardım istedi. Yanına çalışanı Y.O. ve Halil İbrahim E'yi de alan Ömer E, Bursa'da aracını aramaya başladı.

Zanlıların, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde oturduğunu öğrenen ve bu bölgeye giden Ömer E. ve beraberindekiler, aracı bulmaya çalıştı.


Bir süre sonra Zeytinlik mevkisinde aracı gören Ömer E. araçtaki kişileri durdurmak istedi.


Ömer E'nin durmayıp kaçan bu kişilere doğru ateş ettiği öne sürüldü. Şoför koltuğunda oturan M.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, B.A.Ü. ise kaçtı.


M.A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu arada B.A.Ü'nün polis ekiplerince evinde yakalandığı öğrenildi.

Otomobil sahibi tutuklandı

Polis tarafından gözaltına alınan Ömer E, Halil İbrahim E. ve Y.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden Ömer E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Halil İbrahim E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Y.O. ise savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Öte yandan, polis memuru Halil İbrahim E'nin açığa alındığı öğrenildi.

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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