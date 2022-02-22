Çalınan arı kovanları bulundu - Son Dakika
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Çalınan arı kovanları bulundu

22.02.2022 14:35
Çalınan arı kovanları bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde çalınan 67 arı kovanı bulunarak sahibine teslim etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde çalınan 67 arı kovanı bulunarak sahibine teslim etti.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan'a bağlı Alapınar Mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın kendisine ait 200 adet arı kovanından 67'sinin çalındığını ihbar etti. Olayı araştırmaya başlayan jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık olayını Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesinde ikamet eden G.Ö. isimli şahsın yaptığını tespit etti. G.Ö. ikametinde yakalanırken kovanlar, Ceyhan Nehri kıyısında boş arazide bulundu. Kovanlar sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan arı kovanları bulundu - Son Dakika


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