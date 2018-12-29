Son Dakika Haberleri: Çalınan "Avanak Avni" Heykeli Bulundu

Çalınan "Avanak Avni" Heykeli Bulundu

1 saat önce

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin heykeli, Şişli'de bulundu.

Çalınan
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin heykeli, Şişli'de bulundu.

"Avanak Avni" heykelinin, 13 Aralık Perşembe gecesi Kurbağalıdere Caddesi üzerinde, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi karşısındaki yerinden çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Yunus ekipleri, heykeli Şişli Kuştepe Mahallesi'nde buldu. Heykeli çaldığı belirlenen şüpheli G.T'yi (30) gözaltına alındı.

G.T'nin daha önce de hırsızlık ve başka suçlardan da sabıkasının olduğu belirlendi. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği, heykelin ise Kadıköy Belediyesi'ne teslim edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:37 Kaynak: AA

Oğuz Aral, Şişli, Kadıköy Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı

Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:32:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalınan "Avanak Avni" Heykeli Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]