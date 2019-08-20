Son Dakika Haberleri: Çalınan bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı
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Çalınan bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı

18 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde çalınan bir bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı.

Çalınan bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı, System.String[]
Lüleburgaz ilçesinde çalınan bir bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kurbanlar Sokak'ta, İrfan Yalçın bisikletinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Bölgede çalışma yapan ekipler, çalınan bisikletin yerinde başka bir çalıntı bisiklet olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
İrfan Yalçın, Yeni Mahalle, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:06 Kaynak: AA
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