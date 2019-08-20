Çalınan bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı
18 dakika önce
Lüleburgaz ilçesinde çalınan bir bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı.
Lüleburgaz Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:06 Kaynak: AA
ilçesinde çalınan bir bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
Kurbanlar Sokak'ta, İrfan Yalçın
bisikletinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Bölgede çalışma yapan ekipler, çalınan bisikletin yerinde başka bir çalıntı bisiklet olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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