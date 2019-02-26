Çalınan Bisikletine Kavuştu
58 dakika önce
Adıyaman'da, birkaç gün önce çalınan bisiklet, polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemelerin ardından bulunarak, sahibine teslim edildi.
Adıyaman
'da, birkaç gün önce çalınan bisiklet, polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemelerin ardından bulunarak, sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde Ali Enes'e, ait bir bisiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bisikletini yerinde bulamayan çocuk, önce ailesine sonra polise durumu bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemelerde bisikleti alan kişinin Muhammed E olduğunu belirleyerek, şahsı yakalamak için operasyon başlattı
Polisin baskını ile şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen bisiklet ise sahibi Ali Enes'e teslim edildi. Bisikletine kavuşan Ali Enes'in mutluluğu yüzüne yansırken polis ekiplerine bisikletini bulduğu için teşekkür etti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:14 Kaynak: İHA
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