Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın sıkı takibiyle bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın sıkı takibiyle bulundu - Son Dakika

Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın sıkı takibiyle bulundu

6 saat önce

Ağrı'da çalınan 16 büyükbaş hayvandan 14'ü, jandarmanın çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın sıkı takibiyle bulundu, System.String[]

Ağrı'da çalınan 16 büyükbaş hayvandan 14'ü, jandarmanın çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık'ta gece saatlerinde Eleşkirt ilçesine bağlı Toprakkale köyünden jandarmaya, bir ahırdan 16 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu yaptığı sıkı takiple hayvanların kent merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bir ahırda bulunduğunu belirledi.

Hayvanların alıkonulduğu ahıra giden jandarma, burada yaptıkları aramada çalınan 16 büyükbaş hayvandan 14'ünü bularak sahibine teslim etti.

Olayla ilgili iki kişiyi gözaltına alan jandarma, kayıp iki hayvanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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